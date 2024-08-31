Denizli'de Kavga Sonucu Genç Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika
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Denizli'de Kavga Sonucu Genç Bıçaklanarak Öldürüldü

Denizli'nin Honaz ilçesinde, evinin önünde kardeşini dövdüğü için husumetli olduğu Burak F. ve arkadaşlarıyla karşılaşan Hakan Koç, çıkan tartışmada bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

31.08.2024 17:01
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DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde 2 grup arasında çıkan, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada Hakan Koç (17), bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Koç, evinin önünde daha önce kardeşini dövdüğü için aralarında husumet bulunan Burak F. (24) ve arkadaşlarıyla karşılaştı. Koç ile Burak F. arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yanlarındaki arkadaşları da kavgaya dahil oldu. Kavgada bıçak ve sopalar kullanıldı. Kavgada Hakan Koç, bıçakla karnından yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Koç'un cansız bedeni otopsi için Honaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan jandarma, kavgaya karıştıkları belirlenen Burak F.'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Hakan Koç, Denizli, 3-sayfa, Honaz, Kavga, Olaylar, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de Kavga Sonucu Genç Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika
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