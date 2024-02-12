Denizli'de Kişisel Veri İhlali Yapan Sanığa 2 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Denizli'de Kişisel Veri İhlali Yapan Sanığa 2 Yıl Hapis Cezası

Denizli\'de Kişisel Veri İhlali Yapan Sanığa 2 Yıl Hapis Cezası

Denizli'de bir kişinin kişisel verilerini ifşa ettiği iddiasıyla yargılanan sanık, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kişisel verilerinin sosyal medya hesabından paylaşıldığını öne süren mağdur, suç duyurusunda bulunmuştu. Yapılan soruşturma sonucunda sanık hakkında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na muhalefet suçundan dava açıldı ve mahkeme tarafından 2 yıl hapis cezası verildi. Sanığın daha önce hakaret suçundan sabıkası olduğu ve tutuklandığı belirtildi.

12.02.2024 12:53  Güncelleme: 12:56
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Denizli'de bir kişinin kişisel verilerini ihlal ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kişisel verilerinin yerel haberlerin paylaşıldığı bir sosyal medya hesabından ifşa edildiğini öne süren bir kişi, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Yürütülen soruşturma sonunda, sosyal medya hesaplarının kullanıcısı Osman B. hakkında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na muhalefet suçundan, 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Denizli 11. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada sanık 2 yıl hapisle cezalandırıldı.

Daha önce de hakaret suçundan sabıkası bulunduğu öğrenilen sanık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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