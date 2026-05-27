Denizli\'de Kurban Bayramı Hareketliliği

Denizli'de Kurban Bayramının ilk gününde kurban pazarlarında hareketlilik yaşandı.

Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Eskihisar Mahallesi'nde bulunan pazara geldi.

Vatandaşlar küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklar için satıcılarla sıkı pazarlık yaptı.

Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili de kurban pazarını ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı.

Tefenlili gazetecilere, vatandaşların ve üreticilerin bayramı huzur içinde geçirebilmesi için pazarda gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.