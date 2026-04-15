Denizli'de Laodikya İncelemesi

15.04.2026 21:19
Denizli Valisi, Laodikya Antik Kenti'nde turizm potansiyelini vurguladı ve incelemelerde bulundu.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Laodikya Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

Köşger, "Turizm Haftası" dolayısıyla antik kentte düzenlenen programda, kentin sahip olduğu tarihi, kültürel ve ekonomik birikimle Türkiye'nin öne çıkan şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Denizli'nin potansiyelini çok iyi kullanan, çalışkan insanların yaşadığı muazzam bir şehir olduğunu belirten Köşger, "Antik dönemde de bölgede yaşayanlar çalışkan ve üretkenmiş. Ege Bölgesi'nin en büyük metropol kentlerinden birini, iki tiyatrosu ve büyük stadyumuyla inşa etmişler. O dönemde de çalışkan olan Denizlililer, bugün de aynı şekilde üretmeye devam ediyor." diye konuştu.

Kentin sanayi, ticaret, turizm ve tarımda önemli bir ivme yakaladığını vurgulayan Köşger, şehrin tüm sektörlerde kapasitesini etkin şekilde kullandığını dile getirdi.

Kentte yılda yaklaşık 1 milyonu yabancı olmak üzere 2 milyonu aşkın turist ağırladıklarına dikkati çeken Köşger, şöyle devam etti:

"Bu birçok şehrin gıptayla baktığı bir rakam aslında. Gelen turistin konaklama süresinin artmasını, merkezine uğramasını ve ticarete de daha çok katkıda bulunmasını isteriz. Burada turizmin gelişmesi için her şey var Allah'ın izniyle. İşte Pamukkale önemli bir lokomotif, Hierapolis Denizli'nin büyük bir zenginliği, kendiliğinden turizmde bir çekim alanı, bir cazibe alanı, bir destinasyon oluşturmuş durumda. Bunun yanı sıra inanç turizmi, antik kentler, kültür, gastronomi ve kış turizmi gibi alanlarda da ciddi bir potansiyelimiz var. Tüm paydaşlarla birlikte bu potansiyeli daha ileriye taşıyarak hem Denizli'nin hem de ülkemizin turizmden aldığı payı artırmayı hedefliyoruz."

Köşger, Laodikya'da gece aydınlatması için çalışmaların sürdüğünü ve tamamlandığında akşam gelen ziyaretçilere hem görsel hem de kültürel açıdan zengin bir deneyim sunulacağını sözlerine ekledi.

Daha sonra Köşger, kazı başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek'ten alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi alıp 2200 yıllık Batı Tiyatrosu, Milattan Sonra 53-117 yılları arasında yaşamış Roma İmparatoru Traianus (Trajan) adına yapılmış çeşme ve Kilise'yi gezdi.

