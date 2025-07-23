Denizli\'de Maki Yangını

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde maki yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Belevi Mahallesi Ballık Boğazı yakınlarındaki makilik alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede kuru otlar ve rüzgar nedeniyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 2 iş makinesi, 13 ilk müdahale aracı ve 106 personel sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.