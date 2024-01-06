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Denizli'de Market Saldırısı Davası Açıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kendisinden kaçan kuzeninin sığındığı marketi arkadaşlarıyla basan ve pompalı tüfekle ateş açarak 28 yaşındaki dükkan sahibi Merve Acar'ın ölümüne neden olan Yusuf Söylemez'in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında dava açıldı. İddianamede olayın ayrıntıları ve istenen cezalar yer aldı. Dava 8 Mart'ta başlayacak.

Denizli\'de Market Saldırısı Davası Açıldı
06.01.2024 - 16:07,
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kendisinden kaçan kuzeninin sığındığı marketi arkadaşlarıyla basan ve pompalı tüfekle ateş açarak 28 yaşındaki dükkan sahibi Merve Acar'ın ölümüne neden olan Yusuf Söylemez'in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında dava açıldı.

Kayhan Mahallesi'ndeki olaya ilişkin iddianamede amca çocukları Yusuf (26) ile Hasan Söylemez'in (25) sosyal medyada başlayan tartışmalarının buluştukları parkta kavgaya dönüştüğü belirtildi.

Kavgada Yusuf Söylemez'in kız arkadaşı Buse K'nin (20) çantasında bulunan pompalı tüfeği alıp kovaladığı kuzeni Hasan Söylemez'in parka yaklaşık 200 metre mesafedeki markete sığındığı bildirildi.

Arkadaşlarıyla markete giden Yusuf Söylemez'in kuzenine doğru ateş ederek onu yaraladığı, Merve Acar'ı da öldürdüğü kaydedildi.

Yusuf Söylemez ve arkadaşlarının, başkalarının zarar görebileceğini bildikleri halde birbirlerine engel olmaya çalışmadıkları, fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri iddianamede vurgulandı.

İstenen cezalar

İddianamede Yusuf Söylemez'in yanı sıra arkadaşları Buse K, Emircan U. (20), Muhammet S. (20), Furkan A. (19), İsmail B. (21) ve Tolga G. (18) hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Yusuf Söylemez ile 6 sanığın, Hasan Söylemez'e karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 9'ar yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Sanıklar hakkında Hasan Söylemez'e karşı hakaret suçundan da ceza istendi.

Olayda yaralanan Hasan Söylemez hakkında Yusuf Söylemez'e karşı "hakaret ve basit yaralama"dan ceza talep edildi.

Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında açılan davanın görülmesine 8 Mart'ta başlanacak.

Güvenlik kamerasına yansımıştı

Denizli'de 20 Ağustos'ta arkadaşlarıyla Kayhan Mahallesi'ndeki markete gelen Yusuf Söylemez, pompalı tüfekle ateş açmış, dükkan sahibi Merve Acar ile kuzeni Hasan Söylemez'i yaralamıştı. Merve Acar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti. Gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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