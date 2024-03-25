Denizli\'de motosiklet gürültüsü nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AK Parti Milletvekili: Gazze'de insanlar yiyecek ve temiz su eksikliğinden de ölüyor

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Gazze'de insanların sadece bomba ve kurşunlardan değil, yiyecek ve temiz su eksikliğinden, hastanelerin elektriği ve ilacı olmamasından dolayı da öldüğünü belirtti. Özboyacı, uluslararası toplumun İsrail rejiminin sivillere yönelik saldırılarına karşı çıkamadığını ve bu durumun ortak vicdanda yaralar açtığını ifade etti.