Denizli'nin Güney ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu, karı koca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Oktay Burkay (39) yönetimindeki plakasız sepetli motosiklet, Yeni Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki eşi Emine Burkay ambulansla kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de motosiklet kazası: Karı koca hayatını kaybetti - Son Dakika
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