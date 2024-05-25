Denizli'de Müteahhitin Öldürülmesi Davasında Firari Sanık Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Denizli'de Müteahhitin Öldürülmesi Davasında Firari Sanık Yakalandı

Denizli\'de Müteahhitin Öldürülmesi Davasında Firari Sanık Yakalandı

Denizli'de müteahhit Mehmet Yamer'in öldürülmesi olayına ilişkin yargılama sürecinde hakkında müebbet hapis cezası verilen sanık Halil Karabağ, saklandığı evde yakalandı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda firari sanık yakalanarak adliyeye sevk edildi.

25.05.2024 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de müteahhit Mehmet Yamer'in öldürülmesi olayına ilişkin yargılama sürecinde hakkında müebbet hapis cezası verilen sanık Halil Karabağ, saklandığı evde yakalandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), müteahhit Mehmet Yamer'in öldürülmesi davasında Antalya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından "tasarlayarak öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan firari sanık Halil Karabağ'ın (68) Merkezefendi ilçesindeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine teknik ve fiziki takip yürüttü.

Yaklaşık 2 aylık çalışmanın ardından JASAT ve Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, eve operasyon düzenleyerek firari sanığı yakaladı.

Geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilen Karabağ, cezaevine teslim edildi.

Olay

Denizli'de 9 Kasım 2018'de müteahhit Mehmet Yamer'in iş yerinin önünde öldürülmesi olayıyla ilgili yapılan yargılama sonucu Antalya Bölge Adliye Mahkemesi, Kutluğhan Karabağ'a müebbet, Mert Danacı'ya 15 yıl, Kemal Atik ve Gökhan Dülger'e 5'er yıl hapis cezası vermişti.

Hakkında yerel mahkeme tarafından verilen beraat kararı bozulan Halil Karabağ'ın ise "tasarlayarak öldürme" suçundan müebbet hapsine karar verilmiş, hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

Denizli, JASAT, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de Müteahhitin Öldürülmesi Davasında Firari Sanık Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:24 Eş katili, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti Eş katili, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti
11:24 Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP’ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak
11:22 Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı Hırsızlar, belediyenin çilek tarlasını talan etti Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı! Hırsızlar, belediyenin çilek tarlasını talan etti
10:51 Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı
12:17 Galatasaray’ın Olağan Seçimli Genel Kurulunda kısa süreli gerginlik çıktı Galatasaray'ın Olağan Seçimli Genel Kurulunda kısa süreli gerginlik çıktı
11:59 Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyaha döndü Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyaha döndü
11:53 Jorge Jesus’un çalıştırdığı Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı’na girdi Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi
11:49 Zorlu Enerji İsrail’de 3 girişimdeki hissesini satacak Zorlu Enerji İsrail’de 3 girişimdeki hissesini satacak
11:27 5 yaşındaki Ceylin, feci kazada can verdi Olay anbean kayda geçti 5 yaşındaki Ceylin, feci kazada can verdi! Olay anbean kayda geçti
11:02 Marmaray’da hareketli dakikalar Raylara düşen genç ağır yaralandı Marmaray'da hareketli dakikalar! Raylara düşen genç ağır yaralandı
10:57 Fenerbahçe, İstanbulspor maçının yanı sıra Konyaspor-Galatasaray maçını da takip edecek Fenerbahçe, İstanbulspor maçının yanı sıra Konyaspor-Galatasaray maçını da takip edecek
10:18 Kızılcık Şerbeti’nde ağızları açık bırakan sahne Nilay’la tartışan Görkem kendisini dövdü Kızılcık Şerbeti'nde ağızları açık bırakan sahne! Nilay'la tartışan Görkem kendisini dövdü
09:50 İstanbul Boğazı’nda “Osaka“ alarmı 40 bin ton petrol taşıyan tanker dümen arızası nedeniyle sürüklendi İstanbul Boğazı'nda "Osaka" alarmı! 40 bin ton petrol taşıyan tanker dümen arızası nedeniyle sürüklendi
09:47 SPK, 3 şirketin halka arzına onay verdi SPK, 3 şirketin halka arzına onay verdi
09:47 Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu Galatasaray başkanını seçiyor Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu? Galatasaray başkanını seçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 13:25:30. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de Müteahhitin Öldürülmesi Davasında Firari Sanık Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement