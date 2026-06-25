Denizli'nin Acıpayam ilçesinde naylon serme makinesine sıkışan kişi hayatını kaybetti.
Yazır Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Hasan Doğan (50), traktörüne naylon serme makinesi bağlamak istediği sırada makineye sıkıştı.
Yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de Naylon Serme Makinesine Sıkışma Faciası - Son Dakika
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