Denizli'de oğlu tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Denizli'de oğlu tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi

Denizli\'de oğlu tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi

Denizli'nin Güney ilçesinde oğlu tarafından tüfekle öldürülen Cennet A'nın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Olayda ağır yaralanan eşi Yaşar A'nın ise tedavisi devam ediyor. Saldırıyı gerçekleştiren oğul H.A ise tutuklanmıştı.

27.05.2024 16:55
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Denizli'nin Güney ilçesinde oğlu tarafından tüfekle öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Üç Eylül Mahallesi'nde oğlu H.A'nın (23) tüfekle ateş açması sonucu hayatını kaybeden Cennet A'nın (55) Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlandı.

Yakınları tarafından teslim alınan cenaze Çarşı Camisine getirildi. Cenaze, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

Olayda ağır yaralanan eşi Yaşar A'nın (60) Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Güney ilçesine bağlı Üç Eylül Mahallesi'nde 25 Mayıs'ta, evlerinin bahçesinde oturan Yaşar ve eşi Cennet A. tüfekle açılan ateş sonucu yaralanmış, Cennet A. olay yerinde hayatını kaybetmiş, eşi ise hastaneye kaldırılmıştı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan oğul H.A, saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etmiş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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