Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Kriket Türkiye Şampiyonası Denizli'de başladı - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Kriket Türkiye Şampiyonası Denizli'de başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Kriket Türkiye Şampiyonası Denizli\'de başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen okul sporları yarışmalarından Kriket Türkiye Şampiyonası Denizli'de başladı. Denizli'de Şehit Sami Stadyumu, Zafer Katrancı Sahası, Kınıklı Spor Kompleksi Futbol Sahası ve Akvadi sahalarında gerçekleştirilen organizasyona 25 ilden 89 takım ve 1335 sporcu katılıyor. Şampiyona 30 Mayıs'a kadar sürecek.

23.05.2024 21:26
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Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen okul sporları yarışmalarından Kriket Türkiye Şampiyonası Denizli'de başladı.

Denizli'de Şehit Sami Stadyumu, Zafer Katrancı Sahası, Kınıklı Spor Kompleksi Futbol Sahası ve Akvadi sahalarında gerçekleştirilen organizasyona 25 ilden 89 takım ve 1335 sporcu katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, AA muhabirine, bir hafta sürecek turnuva çerçevesinde Türkiye'nin her yerinden gençlerin Denizli'de buluştuğunu söyledi.

Yılın ilk 5 ayında gerçekleştirilen spor organizasyonlarında kentte 9 bine yakın sporcuyu ağırladıklarını belirten İlman, "Kriket ve ragbi gibi yeni gelişen spor dallarına ev sahipliği yapmak, bu sporların ilimizde tanınmasına ve yaygınlaşmasına vesile oluyor. 5 sahamızda gerçekleştirilen turnuvada birçok sporcumuz yurtlarımızda barındırılıyor." dedi.

İlman, kentteki tesislerin nitelik ve çeşitliliğini artırmak için çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "Bu tür organizasyonların ilimizin tanıtımına, sporun gelişmesine ve spor turizmine çok önemli katkıları var. Bu tür organizasyonların kentimizde artırılması için çalışmalarımız da sürüyor. Bunun da tesisleşmekten, tesislerin nitelik, kalite ve sayısının artırılmasından geçtiğini biliyoruz. Bir taraftan yeni tesisler yapıyoruz, bir taraftan mevcut tesislerin çeşitliliğini ve kalitesini artırmaya yönelik çabalarımız var." diye konuştu.

Şampiyona 30 Mayıs'a kadar sürecek.

Kaynak: AA

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