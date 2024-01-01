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Denizli'de otomobil çarpması sonucu yaralanan genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de otomobil çarpması sonucu yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 20 Aralık'ta meydana gelen otomobil kazasında yaralanan Yahya Batulu (17), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Batulu'nun cenazesi yarın Çardak ilçesinde defnedilecek. Kazaya karışan sürücü tutuklanmıştı.

Denizli\'de otomobil çarpması sonucu yaralanan genç kız hayatını kaybetti
01.01.2024 - 20:09,
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 20 Aralık'ta otomobilin çarpması sonucu yaralanan Yahya Batulu (17) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Batulu, Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Lise öğrencisi Batulu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yarın Çardak ilçesi Hayriye Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilecek.

D.A. idaresindeki 45 SA 1379 plakalı otomobil, 20 Aralık 2023'te Kınıklı Mahallesi Doğan Demircioğlu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Pamukkale Üniversitesi Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencisi Azra Ümmü Demirbaş (20) ile Batulu'ya çarpmış, Demirbaş kazadan iki gün sonra hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaza yerinden uzaklaşan sürücü D.A. daha sonra yakalanarak tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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