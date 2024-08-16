Denizli'de Otomobil Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de Otomobil Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

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Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında Osman Nalçacı, eşi Kerime Nalçacı, damadı Adnan Tekeci ve onun eşi Hatice Tekeci hayatını kaybetti. Cenazeler, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından güçlükle uçurumdan çıkarıldı.

16.08.2024 17:55
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CENAZELERİ ÇIKARILDI

Denizli'nin Çal ilçesinde, 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden Osman Nalçacı, eşi Kerime Nalçacı ile damadı Adnan Tekeci ve onun eşi Hatice Tekeci'nin cansız bedenlerini çıkarılması için itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarma istasyon kuruldu. AFAD ve itfaiye ekipleri, istasyondaki palanga sistemini kullanarak halatlarla uçuruma indi. Cenazeler, ekipler tarafından güçlükle tek tek uçurumdan çıkarıldı. Bu sırada yakınları gözyaşlarını tutamadı. Ölen 4 kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Çal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kazada ölen 4 kişinin mutlu günlerinde bir arada oldukları bir fotoğraf ortaya çıktı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

Denizli\'de Otomobil Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Denizli'de Otomobil Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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