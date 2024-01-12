Denizli\'de Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
A.Ö. idaresindeki 32 LZ 877 plakalı otomobil, Akhan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mahperi Çelik'e (40) çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Çelik'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Otomobil sürücüsü A.Ö, ekiplerce gözaltına alındı.
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