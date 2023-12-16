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Denizli'de ruhsatsız tabanca bulunan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Denizli'de ruhsatsız tabanca bulunan 2 kişi gözaltına alındı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları 2 kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ve mermi buldu. Şüphelilerin silahları satmak için başka bir ilçeden getirdikleri öne sürüldü.

Denizli\'de ruhsatsız tabanca bulunan 2 kişi gözaltına alındı
16.12.2023 - 12:41,
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, şüphe üzerine yapılan aramada üzerlerinde ruhsatsız tabanca bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Topraklık Mahallesi'nde devriye görevi yapan Yunus polisi ekibi, bir akaryakıt istasyonuna giriş yapan taksiden inen 2 kişinin başka bir taksiye bindiğini fark ederek şüphelilerin üzerini aradı.

Üzerlerinde 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 19 mermi ele geçirilen Y.Ç. (19) ve D.G (18) gözaltına alındı.

Şüphelilerin silahları satmak için Manisa'nın Akhisar ilçesinden kente getirdikleri öne sürüldü.

Kaynak: AA
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