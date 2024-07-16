Denizli\'de Su Kuyusunda Göçük: 1 Ölü

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DENİZLİ'de su kuyusunda ölçüm yapmak isterken, meydana gelen göçükte toprak altında kalan Hasan Küçükoğul (31), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Tavas ilçesi Kozlar Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Küçükoğul, ceviz bahçesine yapımı planlanan su deposu için su kuyusuna inip ölçüm yapmak istedi. Ancak bu sırada göçük oluştu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan arama kurtarma ekiplerinin toprak altından çıkardığı Küçükoğul, ambulansla Beyağaç Sağlık Ocağı'na kaldırıldı. Yaralanan Küçükoğul, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kuyuda inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma da sürüyor.