Denizli'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

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Denizli'nin Buldan ilçesinde tarihi eserler ele geçirildi, bir şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, aralarında Bizans ve Roma dönemlerine ait yüzük, bilezik, vazo, aslan başlı heykel sütunu, taş sütunun da bulunduğu çok sayıda tarihi eser ile av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.