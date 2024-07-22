Denizli'de Tarlada Ölü Bulunan Çiftçi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir çiftçi, tarlada ölü bulundu.
Gözler Mahallesi'nde yaşayan ve başkasına ait tarlayı sürmek için traktörüyle bölgeye giden İbrahim Geru'dan (38) haber alamayan yakınları buraya gitti.
Geru'nun tarlada hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Ambulans ekibinin yaptığı incelemede Geru'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.
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