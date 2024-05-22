Denizli'de Ters Yönde Giden Sürücüye 7 Bin 129 Lira Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Denizli'de Ters Yönde Giden Sürücüye 7 Bin 129 Lira Cezası

Denizli\'de Ters Yönde Giden Sürücüye 7 Bin 129 Lira Cezası

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, trafikte ters yönde ilerleyen sürücüye 7 bin 129 lira para cezası verildi. İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatarak sürücünün plakasını tespit etti. Sürücüye, trafik kurallarına uymamaktan dolayı 7 bin 129 lira ceza kesildi ve ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.

22.05.2024 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, trafikte ters yönde ilerleyen sürücüye 7 bin 129 lira para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir cipin Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde yaklaşık 2 kilometre ters yönde ilerlemesine ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

Kamera kayıtlarında yapılan inceleme sonucu aracın plakası belirlendi.

Sürücüye, aracın ters istikamette sürülmesi, trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamaktan toplam 7 bin 129 lira cezai işlem uygulandı.

Sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Merkezefendi, Denizli, trafik, Güvenlik, Ceza, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de Ters Yönde Giden Sürücüye 7 Bin 129 Lira Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:39 Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya’da yakalandı Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı
11:32 Özgür Özel’e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’den sert yanıt Özgür Özel'e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den sert yanıt
10:13 Filistin’i tanıma kararı alan ülkelere İsrail’den ilk tepki Büyükelçileri geri çağırdı Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı
10:13 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı
09:13 Tahran’da mahşeri kalabalık Reisi’yi uğurlamak için toplandı Tahran'da mahşeri kalabalık Reisi'yi uğurlamak için toplandı
10:59 Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç’un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak
10:46 Valilikte ’akraba kayırma’ skandalı Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
10:43 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:41 Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı
10:24 Milyonluk vurgunda yeni gelişme Seçil Erzan’a bir darbe de kuzeninin eşinden Milyonluk vurgunda yeni gelişme! Seçil Erzan'a bir darbe de kuzeninin eşinden
10:18 Sinirden masayı yumruklamış İsmail Kartal’ın motivasyon konuşmasına bakın Sinirden masayı yumruklamış! İsmail Kartal'ın motivasyon konuşmasına bakın
10:05 Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti
10:02 CHP’li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında “Roma gezisi“ gerilimi: Karşımda trol çocuğu var CHP'li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında "Roma gezisi" gerilimi: Karşımda trol çocuğu var
09:59 Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde işlem görüyor Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 13:18:21. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de Ters Yönde Giden Sürücüye 7 Bin 129 Lira Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement