Denizli'de üst geçitten dengesini kaybederek düşen 62 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi

Denizli'de üst geçitten dengesini kaybederek düşen 62 yaşındaki kişi yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üst geçitten inerken dengesini kaybederek düşen 62 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yapılan kontrolde kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üst geçitten inerken düşen kişi hayatını kaybetti.
İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'ndaki üst geçitten inmeye çalışan Abdullah Yeşiltepe (62) dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde Yeşiltepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA
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