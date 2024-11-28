Denizli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı, 3 Tutuklama

Güncel

DENİZLİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 5 kişiden 2 kadının iç beden muayenesinde, mide ve cinsel organına gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından uyuşturucu getiren kişilere yönelik önceki gün operasyon düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı. 2 kadının iç beden muayenesinde mide ve cinsel organına gizlenmiş 320 gram metamfetamin bulundu. Otomobillerinde yapılan aramalarda ise 1,6 gram afyon sakızı maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 114 bin 430 TL, 12 bin 595 avro, 300 dolar ve sahte pasaport ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 kişi ise tutuklandı.