Denizli'nin Acıpayam ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Acıpayam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 5 gram eroin ile 10 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama - Son Dakika
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