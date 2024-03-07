Denizli\'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Topraklık Mahallesi'ndeki binada yalnız yaşayan Süreyya Ata'nın (72), dairesinden kötü kokular alan apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.
Çilingir yardımıyla eve giren polis, Ata'yı hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekibi, Ata'nın yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.
Ata'nın cenazesi itfaiye tarafından merdivenle binadan indirildi.
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Elazığ'ın merkezine bağlı tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Harput Kalesi'nin arkasındaki kayalıklarda, 21 yaşındaki Mehmet Salih Kaya adlı genç ölü olarak bulundu. Jandarma ekipleri, gencin ölümünü şüpheli bulduğu için geniş çaplı bir inceleme başlattı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından bir lastik bot içerisinde 31 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Eğitim-Bir-Sen Karabük Şubesi, bir ortaokulda yaşanan veli-öğretmen-öğrenci şiddetini kınadı. Şube Başkanı Zeki Öz, yapılan bu şiddet eyleminin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, faillerin hukuk önünde hesap vermesi için çalışmalar yapacaklarını belirtti. İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ise hukuki sürecin takibi konusunda görevlendirilen avukatın çalışmalarını sürdürdüğünü ve öğretmenlere destek verdiklerini ifade etti.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde Yeşilçam nostaljisi konseptiyle açılan ve antika eşyalarla süslenen kafe, sinema yıldızlarının posterleriyle dikkat çekiyor. Kafe işletmecisi Fırat Kılıçlı, müşterilere Yeşilçam ruhunu yaşattıklarını belirterek, haftanın iki günü nostalji gecesi düzenlediklerini ve insanların burada mutlu olduklarını söyledi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir otomobilin bisikletli çocuğa çarpması sonucu yaşanan zincirleme kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Muş İl AFAD ve Bulanık Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen '1-7 Mart Deprem Haftası' etkinliği kapsamında açılan stantlar, ilgi gördü. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak ve Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, AFAD, Kızılay, Yeşilay, İtfaiye ve UMKE ekipleri tarafından gezilen stantlarda, öğrenciler uzman kişilerden bilgi aldı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Ergene Nehri'ne uçtu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
CHP Genel Başkanı Özür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın 'Dem Parti hariç kapımızı herkese açık' söylemini talihsizlik olarak değerlendirdi. Özel, CHP'nin yerel yönetimlerde eşitlik politika belgesi olduğunu ve belediye başkanlarının cinsiyet eşitliği için mücadele edeceklerini belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Zonguldak Belediye Sineması açılışına katıldı. Açılışta konuşan Kacır, sinema binasının kentin kültür sanat iklimine canlılık getireceğini belirtti. Ayrıca, Bakan Kacır, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gençlerle bir araya gelerek Türkiye'nin havacılık serüvenini anlattı ve gençlerin teknoloji alanındaki çalışmalarını inceledi.
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