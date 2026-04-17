Denizli'de Yanlış Paylaşımlara Gözaltı
Denizli'de Yanlış Paylaşımlara Gözaltı

Denizli'de Yanlış Paylaşımlara Gözaltı
17.04.2026 07:49
Denizli'de okul saldırılarıyla ilgili asılsız paylaşımlar yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

DENİZLİ'de, sanal medya hesaplarından Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'da okullara yönelik gerçekleştirilen saldırılara benzer olayların kentte de yaşanacağı yönünde, sanal medya platformları üzerinden vatandaşları korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan asılsız paylaşımlar yapıldığının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, Türk Ceza Kanunu'nun 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçu kapsamında 1 şüpheli şahıs, 'Suçu ve suçluyu övme' suçu kapsamında da 1 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 2 şüpheli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğümüzce tespit edilerek yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır. İlimiz genelinde tüm okullarımızda gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup, vatandaşlarımızın yalnızca resmi kurumlarımız tarafından yapılan açıklamalara itibar etmeleri, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara kesinlikle itibar etmemeleri önemle rica olunur."

Kaynak: DHA

Güvenlik, Denizli, Güncel, Son Dakika

Advertisement
