Denizli'de yapılan şok uygulamada 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Denizli'de yapılan şok uygulamada 5 şüpheli gözaltına alındı

Denizli\'de yapılan şok uygulamada 5 şüpheli gözaltına alındı

Denizli'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde gerçekleştirilen 'şok' uygulamalarında 6 gram metamfetamin, 2 gram eroin ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı ve şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

13.02.2024 15:09
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Denizli'de sokak suçları ile mücadele kapsamında yapılan "şok" uygulamalarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen sokaklarda "şok" adını verdikleri uygulama gerçekleştirdi.

Farklı noktalarda yürütülen çalışmalarda 6 gram metamfetamin, 2 gram eroin ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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