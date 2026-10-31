Denizli'de yaşlıları korkutan dolandırıcılık iddiasında 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Denizli'de yaşlıları korkutan dolandırıcılık iddiasında 7 şüpheli gözaltına alındı

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Denizli\'de yaşlıları korkutan dolandırıcılık iddiasında 7 şüpheli gözaltına alındı
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Denizli'nin Bekilli, Çardak ve Buldan ilçelerinde yaşlıları telefonla korkutup dolandırdıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin mağdurlardan aldığı 4 milyon 400 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi.

Denizli'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak yaşlıları dolandırdıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bekilli, Çardak ve Buldan ilçelerinde yaşanan nitelikli dolandırıcılık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin yaşlı vatandaşları telefonla arayarak ilçelerinde hırsızlık ve cinayet olaylarının yaşandığını, kimliklerinin de olay yerinde bulunduğunu öne sürerek korkuttukları belirlendi.

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan zanlıların, vatandaşlara evlerine jandarma personeli göndereceklerini ve zarar görmemeleri için ziynet eşyalarını bu kişiye teslim etmeleri gerektiğini söyledikleri tespit edildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin mağdurlardan aldıkları toplam 4 milyon 400 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyaları ise sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA
Dolandırıcılık3. SayfaBekilliDenizliGüncelBuldanÇardakKamuSon Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de yaşlıları korkutan dolandırıcılık iddiasında 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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