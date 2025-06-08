Denizli\'de tarlada çalışan aileye yıldırım isabet etti

Denizli'de tarlada çalışan Tiner ailesinden 5 kişiye yıldırım isabet etti. Hastaneye kaldırılan 5 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Denizli'nin Çameli ilçesi Kirazlıyayla Mahallesi Kanlıçay mevkisindeki tarlada yulaf hasat eden Adem Tiner (54), eşi Sevinç Tiner (52), çocukları Mehmet Tiner (14), İlkay Tiner (24) ve Onur Tiner (27) yağmur başlayınca ağacın altına sığındı.
Bu sırada Tiner ailesine yıldırım isabet etti. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 5 kişi ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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