Denizli'nin Beyağaç ilçesinde evden ziynet eşyası çaldığı gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.S'nin evinden 61 gram ağırlığında 3 bilezik ve 6 çeyrek altının çalınması üzerine çalışma başlattı.
Jandarma Suç Araştırma Timinin evin çevresindeki güvenlik kameralarını incelemesinin ardından şüphelinin B.S. olduğu belirlendi.
Düzenlenen operasyonla ziynet eşyalarıyla yakalanan B.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ekipler T.S'ye ziynet eşyalarını teslim etti.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de Ziynet Eşyası Hırsızlığı - Son Dakika
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