Denizli'den Aydın Çocuk Gelişim Merkezleri'ne Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Denizli'den Aydın Çocuk Gelişim Merkezleri'ne Ziyaret

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Çocuk Gelişim Merkezleri, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından örnek alındı. Denizli heyeti, merkezlerde incelemelerde bulunarak eğitim süreçlerini gözlemledi.

15.10.2024 09:48  Güncelleme: 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Çocuk Gelişim Merkezleri, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından örnek alındı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan gelen öğretmen ve personel, Aydın Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri'nde incelemelerde bulundu, eğitim ve işleyiş hakkında bilgi verdi.

Çocuklar ile birlikte derslere katılan, sosyal etkinlikleri gözlemleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi heyeti, kent genelinde birçok farklı noktada bulunan Çocuk Gelişim Merkezleri'ni ziyaret etti. 3-6 yaş aralığında ki öğrencilere resim, spor, müzik, satranç, bale, drama ve görsel sanatların da aralarında bulunduğu birçok konuda eğitim verilen Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri'nde bulunan ekipmanlar ve eğitim gereçlerini inceleyen heyet, öğrencilerin aktivitelerini izledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kadrosu tarafından Denizli Büyükşehir Belediyesi heyetine öğrencilere sağlanan psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri hakkında da bilgi verildi.

"Velilerimizin Çocuk Gelişim Merkezleri'nden duyduğu memnuniyetin farkındayız"

Aydın'da hayata geçirilen birçok projenin tüm Türkiye'de belediyeler tarafından örnek alındığını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, belediyelerin iş birliğinin önemine vurgu yaparak, "Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, eğitimli ve çağdaş nesiller yetiştirmek üzere hayata geçirdiğimiz projelerimizden olan Çocuk Gelişim Merkezleri hizmete açıldıkları günden bu yana tüm Türkiye'de örnek gösteriliyor. Velilerimizin Çocuk Gelişim Merkezleri'nden duyduğu memnuniyetin farkındayız, çocuklarımızın geleceği için el birliğiyle kazandığımız başarıdan gurur duyuyoruz. Eğitimde öncü olan bu gibi projelerimizi tüm Türkiye'ye yaymak, belediyelerimizin işbirliğiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde çağdaş nesiller yetiştirmek için projeler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Denizli, Güncel, Eğitim, Yaşam, Çocuk, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'den Aydın Çocuk Gelişim Merkezleri'ne Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:20 Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen dolandırıldı Kaptırdığı para öyle böyle değil Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen dolandırıldı! Kaptırdığı para öyle böyle değil
10:15 Narin cinayetinde düğümü HTS kayıtları çözecek Ölüm saatinde evdeki 4 kişi tespit edildi Narin cinayetinde düğümü HTS kayıtları çözecek! Ölüm saatinde evdeki 4 kişi tespit edildi
09:55 Mehmet Şimşek’ten Enflasyon Açıklaması Mehmet Şimşek'ten Enflasyon Açıklaması
07:46 AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
15:56 İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor ’un elini sıkmadı İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor 'un elini sıkmadı
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi
15:51 Müge Anlı yayınında cinayeti ağzından kaçırdı: Oğlunu öldüren sensin bırakıp giderken düşünecektin Müge Anlı yayınında cinayeti ağzından kaçırdı: Oğlunu öldüren sensin bırakıp giderken düşünecektin
15:49 Arda Güler, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu Arda Güler, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu
15:25 Bir zamanların vergi rekortmeni Hitit Seramik konkordato ilan etti Bir zamanların vergi rekortmeni Hitit Seramik konkordato ilan etti
15:24 Ünlü Oyuncu Halil Ergün, ’Güzel Aşklar Diyarı’ndan Ayrılıyor Ünlü Oyuncu Halil Ergün, 'Güzel Aşklar Diyarı'ndan Ayrılıyor
15:24 Galatasaray’dan kaçarak giden Zaha, yeni takımında kadro dışı kaldı Galatasaray'dan kaçarak giden Zaha, yeni takımında kadro dışı kaldı
15:06 Türkiye’nin Elite Model Yarışması’nda İkram Skandalı Türkiye'nin Elite Model Yarışması'nda İkram Skandalı
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kaymakamlara ders gibi sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler
15:01 Ünlü Radyo Sunucusu Jackie ’O’ Henderson, arkadaşları ile yatta eğlendiği sırada rüzgarın azizliğine uğradı Ünlü Radyo Sunucusu Jackie 'O' Henderson, arkadaşları ile yatta eğlendiği sırada rüzgarın azizliğine uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 10:51:57. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'den Aydın Çocuk Gelişim Merkezleri'ne Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.