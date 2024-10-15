Denizli'den Aydın Çocuk Gelişim Merkezleri'ne Ziyaret

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Çocuk Gelişim Merkezleri, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından örnek alındı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan gelen öğretmen ve personel, Aydın Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri'nde incelemelerde bulundu, eğitim ve işleyiş hakkında bilgi verdi.

Çocuklar ile birlikte derslere katılan, sosyal etkinlikleri gözlemleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi heyeti, kent genelinde birçok farklı noktada bulunan Çocuk Gelişim Merkezleri'ni ziyaret etti. 3-6 yaş aralığında ki öğrencilere resim, spor, müzik, satranç, bale, drama ve görsel sanatların da aralarında bulunduğu birçok konuda eğitim verilen Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri'nde bulunan ekipmanlar ve eğitim gereçlerini inceleyen heyet, öğrencilerin aktivitelerini izledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kadrosu tarafından Denizli Büyükşehir Belediyesi heyetine öğrencilere sağlanan psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri hakkında da bilgi verildi.

"Velilerimizin Çocuk Gelişim Merkezleri'nden duyduğu memnuniyetin farkındayız"

Aydın'da hayata geçirilen birçok projenin tüm Türkiye'de belediyeler tarafından örnek alındığını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, belediyelerin iş birliğinin önemine vurgu yaparak, "Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, eğitimli ve çağdaş nesiller yetiştirmek üzere hayata geçirdiğimiz projelerimizden olan Çocuk Gelişim Merkezleri hizmete açıldıkları günden bu yana tüm Türkiye'de örnek gösteriliyor. Velilerimizin Çocuk Gelişim Merkezleri'nden duyduğu memnuniyetin farkındayız, çocuklarımızın geleceği için el birliğiyle kazandığımız başarıdan gurur duyuyoruz. Eğitimde öncü olan bu gibi projelerimizi tüm Türkiye'ye yaymak, belediyelerimizin işbirliğiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde çağdaş nesiller yetiştirmek için projeler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.