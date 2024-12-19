Denizli İçin Rahatlatıcı Deprem Açıklaması

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Jeoloji mühendisinden 2 gündür beşik gibi sallanan Denizli'yi rahatlatan açıklama

Jeoloji Mühendisi Öztürk, iki günde yaşanılan depremlerin endişe oluşturacak bir durum olmadığına dikkat çekti

DENİZLİ - Denizli'de son iki gecede meydana gelen 4.0 ve 3.9 şiddetindeki orta büyüklükteki depremlerin beklenen ve enerji boşalmasından kaynaklandığına dikkat çeken Jeoloji Mühendisi Murat Öztürk, "Birçok ilçelerimizde deprem hatları ve kuşakları mevcuttur. Bu fay hatları orta ölçekte depremler yaşatabilir. Denizli'de bu anlamda büyük bir depremin olması şuanda beklenmemektedir" dedi.

Denizli'de son iki gecede orta ölçekte depremler ve çok sayıda artçı sarsıntılar meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verdiği bilgilere göre; Denizli'de dün gece Güney ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi merkezli yer kabuğunun 7.6 kilometre derinliğinde 4.0 ve bu sabaha karşı ise Baklan ilçesi merkezli yer kabuğunun 7.8 kilometre derinliğindeki 3.9 büyüklüğünde orta büyüklükte iki deprem meydana geldi. En son 2019 yılında Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki bir depremi yaşayan Denizli'de üst üste yaşanan orta büyüklükteki depremler ve arkasından gelen artçı sarsıntılar korku ve endişeye neden oldu. 1. derece deprem kuşağında yer alan Denizli'de gerçekleşen son depremler, daha büyük bir depremin yaşanabileceği korkusunu da beraberinde getirdi.

"Yaşanılan depremler enerji boşalmasından kaynaklı oluşmaktadır"

Denizli'de son 2 gecede meydana gelen orta şiddetli deprem hakkında açıklamalarda bulunan ve bu tarz depremlerin yaşanabilir depremlerin olduğuna dikkat çeken Jeoloji Mühendisi Murat Öztürk, bu depremlerin enerji boşalmasından kaynaklandığını söyledi. Vatandaşların bu konuda tedirgin olmalarını gerektirecek bir durumu söz konusu olmadığını belirten Öztürk, "Denizli'de son iki günde iki orta şiddetli deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerin ilki iki gün öne Güney ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında 4.0 şiddetinde gerçekleşmiştir. Bu deprem Buldan ilçesi fayı üzerinde yaşanmıştır. Yerin 7 kilometre altında olduğundan dolayı etkisi de az olmuştur. Küçük ölçekli depremlerin herhangi bir etkisi olmamaktadır. Bu depremlerin olması enerjinin boşalımı olduğu için halkımız bir endişe içinde bulunmasın. Bunlar yaşanabilir depremlerdir. Dün gece ise Çal ilçesine bağlı Denizler Mahallesi'nde Baklan ilçesi fayı üzerinde tekrar 3.9 şiddetinde deprem gerçekleşmiştir. Bu da yaklaşık olarak yerin 7 kilometre derinliğinde kaynaklanan küçük ölçekli depremdir. Bu depremlerden herhangi bir hasar oluşmaz ve oluşmadı. Halkımız endişe içerisinde olmasın. Bunlar yaşanılabilir depremlerdir ve bu tarz depremler enerji boşalmasıdır. O yüzden de bir tedirginlik olmamak lazım. Halkımız bu konuda rahat olsun" dedi.

"Denizli'de şuanda büyük bir depremin olması beklenmemektedir"

Denizli'de en son 2019 yılında 5.5 şiddetli depremin olduğunu sonrasında ise orta ölçekte bir depremin yaşanmadığını belirten ve şuanda Denizli'de büyük bir depremin olması şuanda beklenmediğini belirten Jeoloji Mühendisi Öztürk, "Güney ilçesinde yaşanılan deprem Buldan fayı üzerinde gerçekleşmiştir. Çal ilçesinde gerçekleşen deprem ise Baklan fayı üzerinde gerçekleşmiştir. Bunlar bir birine etki çok yapmaz. O yüzden de sıkıntı doğurmaz. Denizli 1. Derece deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. Birçok ilçelerimizde deprem hatları ve kuşakları mevcuttur. Bu fay hatları orta ölçekte depremler yaşatabilir. Denizli'de bu anlamda büyük bir depremin olması şuanda beklenmemektedir. Küçük ölçekte depremlerin olması enerji boşalımı açısından iyidir. Şehrimizde aynı zamanda 2019 yılında Acıpayam'da deprem olmuştu. Bunun şiddeti ise 5.5 depremdi. O günden sonra Denizli'mizde orta ölçekte bir deprem yaşanmadı" diye konuştu.