Denizli Kale'de Geleneksel Biber Festivali Başlıyor

Denizli'nin Kale ilçesinde, bu yıl 28'incisi organize edilen Geleneksel Kaledavaz Biber Festivali, 2 Ağustos'ta başlayacak.
Kaymakamlık ve belediyenin iş birliğindeki festival Çarşı Meydanı'nda yapılacak.
Festival kapsamında biber yarışmaları ve konserler gerçekleştirilecek.
Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, gazetecilere festival ile Kale ilçesinin biberini tanıtmayı hedeflediklerini belirtti. Festival programında değişikliğe gittiklerini anlatan Hayla, festivaldeki yağlı güreşleri iptal ettiklerini dile getirdi.
Program 3 Ağustos'ta sona erecek.
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