Denizli Merkezli Suç Örgütüne Büyük Operasyon: 32 Tutuklama - Son Dakika
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Denizli Merkezli Suç Örgütüne Büyük Operasyon: 32 Tutuklama

Denizli Merkezli Suç Örgütüne Büyük Operasyon: 32 Tutuklama

Denizli'de yapılan operasyonda, suç örgütüne karıştığı belirlenen 33 şüpheliden 32'si tutuklandı. Operasyon, Denizli, Ankara, Afyonkarahisar ve Bingöl'de eş zamanlı gerçekleştirildi.

08.02.2025 18:03  Güncelleme: 18:04
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DENİZLİ merkezli 4 ilde polisin suç örgütüne yönelik yaptığı eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 32'si tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli, Ankara, Afyonkarahisar ve Bingöl'de 'Kasten öldürme', 'Kasten yaralama', 'İş yeri kurşunlama', 'Nitelikli yağma', 'Yasa dışı silah ticareti ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarına karıştıkları belirlenen organize bir suç örgütünü takibe aldı. Suç örgütünün bu suçları işlerken 18-25 yaş aralığındaki gençleri sistematik ve örgütlü bir şekilde kullandığı belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından adresleri tespit edilen suç örgütü üyelerine yönelik Denizli merkezli Ankara, Afyonkarahisar ve Bingöl'de 4 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. 4 ilde toplam 33 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilere ait 19 ayrı adreste yapılan aramalarda; 23 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız pompalı tüfek, 62 fişek, bıçak, muşta ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Denizli'ye getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 33 şüpheliden 32'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Denizli Merkezli Suç Örgütüne Büyük Operasyon: 32 Tutuklama - Son Dakika

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