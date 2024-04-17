Denizli'nin Tavas ilçesinde Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe heykeli yangında hasar gördü - Son Dakika
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Denizli'nin Tavas ilçesinde Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe heykeli yangında hasar gördü

Denizli\'nin Tavas ilçesinde Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe heykeli yangında hasar gördü

Denizli'nin Tavas ilçesi girişinde bulunan Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe'yi temsil eden heykel, gece saatlerinde çıkan yangında ağır hasar aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Polis ekipleri, kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı ve şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

17.04.2024 13:24
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Denizli'nin Tavas ilçesi girişinde yer alan Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe heykeli, yangında hasar gördü.

İlçe Belediyesi tarafından 2018 yılında Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe'yi temsilen yaptırılan, kaidesiyle birlikte 6,5 metre boyundaki polyester karışımlı heykelde gece saatlerinde yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucu heykel ağır hasar gördü.

Polis ekipleri, kundaklama şüphesiyle başlattığı soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Yangını çıkardığı suçlamasıyla 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizli'nin Tavas ilçesinde Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe heykeli yangında hasar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'nin Tavas ilçesinde Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe heykeli yangında hasar gördü - Son Dakika
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