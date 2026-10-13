Denizli Orman Bölge Müdürü, yanan alanlara 4,5 milyon fidan dikileceğini açıkladı - Son Dakika
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Denizli Orman Bölge Müdürü, yanan alanlara 4,5 milyon fidan dikileceğini açıkladı

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Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, yangından etkilenen sahalara bu sezon yaklaşık 4,5 milyon fidan dikileceğini bildirdi. Cankurtaran ve Buldan'da toprak hazırlığının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Köle, yanan alanların doğaya kazandırılacağını söyledi.

Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, yangından etkilenen sahaların yeniden ağaçlandırılması kapsamında bu sezon yaklaşık 4,5 milyon fidanın toprakla buluşturulmasının hedeflendiğini bildirdi.

Köle, daha önce yanan bölgelerde helikopterle inceleme gerçekleştirdi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Köle, kentin yaklaşık yüzde 48'inin 588 bin hektarlık ormanlık alandan oluştuğunu ve orman yangınları açısından hassas bölgeler arasında yer aldığını söyledi.

Köle, orman yangınlarıyla mücadelede bu yıl bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarına ağırlık verdiklerini anlatarak, kurumun araç ve ekipmanlarını da yeniden değerlendirerek sahaya yaydıklarını ifade etti. Helikopter sayısının üçe çıkarıldığını belirten Köle, bu desteğin yangınlarla mücadeleye önemli katkı sağladığını vurguladı.

Yangınla mücadelenin yalnızca alevleri söndürmekten ibaret olmadığına dikkati çeken Köle, yanan alanların toprak hazırlığı yapılarak ekolojik yapıya uygun türlerle yeniden doğaya kazandırılması gerektiğini dile getirdi. Ağaçlandırma çalışmalarında erozyonla mücadele, yaban hayatı, ulaşım ve ikmal ihtiyaçlarının da dikkate alındığını anlatan Köle, yerleşim alanları ve yangın riski yüksek bölgelerde yangına dayanıklı türlerle yeşil kuşaklar oluşturulmasının planlandığını ifade etti.

Cankurtaran ve Buldan'da yangından etkilenen alanlarda toprak hazırlığı çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu aktaran Köle, "Bir kısmını geçen sene dikmiştik. Bu sene de yaklaşık 4,5 milyon fidanla inşallah doğaya yeniden o alanlarımızı kazandıracağız." diye konuştu.

20 yılda 280 milyon fidan üretildi

Kurumun fidanlığında son 20 yılda yaklaşık 280 milyon fidan üretildiğini ifade eden Köle, bu yıl da 7 milyon fidan üretimi gerçekleştirildiğini, üretilen fidanların yalnızca Denizli'nin ihtiyaçları için değil, bölgeye yakın diğer sahalarda kullanılmak üzere de değerlendirileceğini kaydetti.

Köle, bu yıl kentte 59 orman yangını çıktığını ve yaklaşık 114 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirterek, yangınlarla ilgili adli süreçlerin sürdüğünü, söndürme masrafları, tazminatlar ve diğer hukuki süreçlerin de ilgili kurumlarca takip edildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
DenizliBuldanGüncelÇevreDoğaSon Dakika

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