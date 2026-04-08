Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli OSB Demiryolu Bağlantısı İçin Saha İncelemeleri Başladı

08.04.2026 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı heyeti, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen Demiryolu Son Kilometre Bağlantısı (LMC) projesi kapsamında Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde saha incelemelerine başladı. Türkiye'de sadece 6 OSB'nin dahil edildiği bu projeyle, Denizli OSB'nin ulusal demiryolu ağına bağlanması süreci resmen başlamış oldu.

Denizli OSB, güçlü üretim altyapısı, yüksek ihracat kapasitesi ve stratejik konumuyla projenin en dikkat çekici merkezlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Bakanlık heyeti, bölgenin mevcut altyapısını, bağlantı güzergâhlarını ve lojistik ihtiyaçlarını yerinde inceledi. Demiryolu bağlantısının hayata geçmesiyle, Denizli OSB'nin lojistik kabiliyetinin artması, taşıma maliyetlerinin azalması ve ürünlerin iç-dış pazarlara daha hızlı ulaşması bekleniyor.

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, projenin bölgenin rekabet gücünü artıracak tarihi bir adım olduğunu vurgulayarak, daha ekonomik, hızlı ve çevreci bir taşımacılık altyapısı oluşturulacağını ifade etti. Proje, aynı zamanda sürdürülebilir üretim ve yeşil dönüşüm hedeflerine de katkı sağlayacak.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, Organize Sanayi Bölgesi, Dünya Bankası, Denizli, Güncel, OSB, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu kadarına da pes artık Mourinho’nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var Bu kadarına da pes artık! Mourinho'nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var
Galatasaray’ın kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz Galatasaray'ın kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz
Ayşe Yüksel’in aile pozunda benzerlik detayı dikkat çekti Ayşe Yüksel’in aile pozunda benzerlik detayı dikkat çekti
Yoğun bakımda bulunan Lucescu için sevenlerini üzen gelişme Yoğun bakımda bulunan Lucescu için sevenlerini üzen gelişme
Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı
Ata Demirer’den kilo vermek isteyenlere net tarif: Bunları yemeyeceksin Ata Demirer'den kilo vermek isteyenlere net tarif: Bunları yemeyeceksin

14:34
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum
12:59
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
12:24
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
12:13
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 14:40:30. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.