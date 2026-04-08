Denizli OSB Demiryolu Bağlantısı İçin Saha İncelemeleri Başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı heyeti, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen Demiryolu Son Kilometre Bağlantısı (LMC) projesi kapsamında Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde saha incelemelerine başladı. Türkiye'de sadece 6 OSB'nin dahil edildiği bu projeyle, Denizli OSB'nin ulusal demiryolu ağına bağlanması süreci resmen başlamış oldu.

Denizli OSB, güçlü üretim altyapısı, yüksek ihracat kapasitesi ve stratejik konumuyla projenin en dikkat çekici merkezlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Bakanlık heyeti, bölgenin mevcut altyapısını, bağlantı güzergâhlarını ve lojistik ihtiyaçlarını yerinde inceledi. Demiryolu bağlantısının hayata geçmesiyle, Denizli OSB'nin lojistik kabiliyetinin artması, taşıma maliyetlerinin azalması ve ürünlerin iç-dış pazarlara daha hızlı ulaşması bekleniyor.

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, projenin bölgenin rekabet gücünü artıracak tarihi bir adım olduğunu vurgulayarak, daha ekonomik, hızlı ve çevreci bir taşımacılık altyapısı oluşturulacağını ifade etti. Proje, aynı zamanda sürdürülebilir üretim ve yeşil dönüşüm hedeflerine de katkı sağlayacak.