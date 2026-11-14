Denizli Pamukkale'de kazada sürücünün babası da öldü, can kaybı 2 oldu

Denizli Pamukkale'de kazada sürücünün babası da öldü, can kaybı 2 olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Pamukkale'de dün hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarptığı kazada sürücü öldü. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan ağır yaralı sürücünün babası da müdahaleye rağmen kurtarılamayınca kazada can kaybı 2'ye yükseldi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarptığı kazada hayatını kaybeden sürücünün babası da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Levent Bilge (41), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.
Fatih Mahallesi'nde dün hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü Metin Bilge (21) yaşamını yitirmiş, ağır yaralanan babası Levent Bilge, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Kaynak: AA
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