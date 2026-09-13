Denizli Pamukkale'de tarım arazisindeki yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Ormana sıçramadan kontrol altına alınan yangına 1 helikopter, 3 arazöz ve 15 personel müdahale etti.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Cankurtaran Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ormana sıçramadan kontrol altına alınan yangın, 1 helikopter, 3 arazöz ve 15 personelin müdahalesiyle söndürüldü.???????
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Denizli Pamukkale'de tarım arazisindeki yangın ormana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?