Denizli Sarayköy'de elektrikli bisikletiyle boşluğa düşen 80 yaşındaki kişi öldü

Denizli Sarayköy'de elektrikli bisikletiyle boşluğa düşen 80 yaşındaki kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Sarayköy'de elektrikli bisikletiyle inşaatın temeline devrilen 80 yaşındaki kişi, yaklaşık 5 metrelik boşluğa düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, kişinin cenazesi otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde elektrikli bisikletiyle inşaatın temeline düşen kişi öldü.
Cavit Özkan'ın (80) kullandığı elektrikli bisiklet, Turan Mahallesi'nde bir inşaatın temeline devrildi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 5 metrelik boşluğa düşen Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Özkan'ın cenazesi otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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