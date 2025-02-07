Denizli'ye Yeni Hastane İhtiyacı

Güncel

(ANKARA) - CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Ege Denizi'nde yaşanan deprem fırtınasına dikkat çekerek, olası bir depremde Denizli'nin de etkilenebileceğini belirtti. Özellikle Denizli Devlet Hastanesi'nin depreme dayanıksız olması nedeniyle, şehre acilen yeni bir tam teşekküllü hastane yapılması gerektiğini söyledi.

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Şehir Hastanesi inşaatı önünde yaptığı açıklamada, hastane inşaatının vaat edilen sürede tamamlanamayacağını belirterek iktidara tepki gösterdi. Arpacı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Denizli'ye tam teşekküllü bir hastane yapılması gerekiyor"

"Biliyorsunuz Ege Denizi'nde bir süredir bir deprem fırtınası meydana geliyor ve Allah korusun olabilecek bir depremde etkilenecek şehirlerden bir tanesi de Denizlimiz. ve her konuşmamda bahsettiğim gibi bir deprem olması halinde etkilenecek binalardan bir tanesi de Denizli Devlet Hastanesi. Dolayısıyla Denizli'ye acilen bir şehir hastanesi veya tam teşekküllü bir hastanenin yapılması gerekiyor.

"Sizce bu hastane bir ay içinde tamamlanıp açılabilir mi?"

Şu anda Denizli Şehir Hastanesi'nin inşaatının önündeyiz. 2024'ün altıncı ayında ihalesi yapıldı ve müteahhit arkamda gördüğünüz Acil Durum Hastanesi'ni 210 günde tamamlayacağını Şehir Hastanesi'ni ise 720 günde tamamlayacağına söz verdi. 210 gün bugün itibarıyla sonlanmak üzere. Ben siz sevgili hemşehrilerime soruyorum. Sizce bu hastane bir ay içinde tamamlanıp açılabilir mi? Şehir Hastanesi bir buçuk sene içerisinde tamamlanıp açılabilir mi? Bence açılamaz.

"Yalan söyleyerek bu şehri yönetemezsiniz"

Dönemin yöneticileri söz verdiler ve 210 günde tamamlanıp açılışın gerçekleştirileceğini söylüyorlar. Buradan kendilerine seslenmek istiyorum. Algı yönetimiyle bu şehri yönetemezsiniz. Yalan söyleyerek bu şehri yönetemezsiniz. Artık insanlara doğruyu söyleyin ve Denizli'mize Şehir Hastanesini kazandırın."