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Denizlispor-Amed Sportif Faaliyetleri Maçında Taraftarlar Arasında Kavga: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Denizlispor-Amed Sportif Faaliyetleri Maçında Taraftarlar Arasında Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Denizli'de geçen pazar günü oynanan Denizlispor-Amed Sportif Faaliyetleri maçının ardından taraftarlar arasında çıkan kavgada Berkay Yıldırım, Yasin Karaobalı'yı bıçakla karnından yaraladı. Güvenlik kamera kayıtları olayı ortaya çıkardı. Yaralanan Karaobalı hastaneye kaldırılırken, Yıldırım tutuklandı.

Denizlispor-Amed Sportif Faaliyetleri Maçında Taraftarlar Arasında Kavga: Bir Kişi Yaralandı
16.01.2024 - 23:31,  Güncelleme: 23:33
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DENİZLİ'de geçen pazar günü oynanan Denizlispor-Amed Sportif Faaliyetleri maçının ardından taraftarlar arasında çıkan kavgada Berkay Yıldırım7ın (26), Yasin Karaobalı'yı (30) bıçakla karnından yaraladığı olaya ilişkin güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan Karaobalı yoğun bakıma alınırken, Yıldırım da tutuklandı.

Olay, geçen pazar günü oynanan Denizlispor ile Amed Sportif Faaliyetleri maçının ardından

Atatürk Stadyumu önünde meydana geldi. Maçın ardından Denizlispor taraftarları stattan çıkarken, iddiaya göre Yasin Karaobalı (30) ile Berkay Yıldırım (26) arasında omuz atma tartışması yaşandı. Tartışma, küfürleşmenin ardından kavgaya dönüştü. Yasin Karaobalı'nın yanındakilerin de dahil olmasıyla kavga büyüdü. Arbede sırasında yere düşen Karaobalı, Berkay Yıldırım tarafından karnından bıçaklandı. O sırada kavgayı gören polis ekipleri olaya müdahale etti. Karnından bıçaklanan Yasin Karaobalı, ağır yaralı halde Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bıçaklı saldırıdan sonra kaçan Berkay Yıldırım, polis tarafından tespit edilerek yakalandı. Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Yasin Karaobalı'nın sağlık durumunun ciddi olduğu ve halen yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anları da bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kamera kayıtlarında iki grup

arasında yaşanan kavga anları yer alırken, yerde yatan Yasin Karaobalı'yı bıçaklayan Berkay Yıldırım'ın kaçma anları da yer aldı.

Kaynak: DHA
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