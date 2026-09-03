Denizolgun soruşturmasında doktor N.D. yalan tanıklık suçundan gözaltına alındı
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili soruşturmada, doktoru olduğu iddia edilen N.D. yalan tanıklık suçundan gözaltına alındı. Daha önce tanık olarak ifade veren N.D.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Denizolgun'un doktoru olduğu iddia edilen N.D. 'Yalan tanıklık' suçundan gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Denizolgun'un doktoru olduğu iddia edilen N.D. 'Yalan tanıklık' suçundan gözaltına alındı. Daha önce tanık sıfatıyla ifade veren N.D' nin, emniyetteki işlemlerinin ardından, yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: DHA
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