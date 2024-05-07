Denizpatlıcanı Doğal Ortamının Dışında Büyütüldü - Son Dakika
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Denizpatlıcanı Doğal Ortamının Dışında Büyütüldü

Denizpatlıcanı Doğal Ortamının Dışında Büyütüldü

Ege Üniversitesi ve özel bir firma işbirliğiyle kurulan su ürünleri tesisinde, denizpatlıcanı üretme çalışmalarında başarılı sonuçlar elde edildi. Doğal stokların azalması ve ihracat potansiyeli için yapılan çalışmalar sonucunda denizpatlıcanı ticari yetiştiriciliği gerçekleştirildi. Projenin danışmanlığını yapan EÜ Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Tolga Tolon, bu türün yumurtadan ticari boya kadar ilk pilot ölçekli yetiştiriciliğini gerçekleştirdiklerini belirtti. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise üniversite-sanayi işbirliklerinin önemine vurgu yaparak, akademik birikimi sektörle buluşturmaya devam ettiklerini ifade etti.

07.05.2024 10:47
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İhracat ürünü denizpatlıcanı (denizhıyarı) yürütülen proje kapsamında doğal ortamının dışında büyütüldü.

Ege Üniversitesinden (EÜ) yapılan açıklamada, EÜ Su Ürünleri Fakültesi ve Ege Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren özel bir firma işbirliğiyle kurulan su ürünleri tesisinde, denizpatlıcanı üretme çalışmalarında başarılı sonuçlar elde edildiği belirtildi.

Daha önce kuluçka aşaması başarıyla tamamlanan denizpatlıcanlarının 8-10 santimetre boya ulaştığı, böylece ticari yetiştiriciliğinin doğal ortamı dışında yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Sunlu, denizpatlıcanının doğal stoklarının artan av baskısı altında azaldığını, ticari yetiştiricilik yoluyla hem doğal stokların korunması, yeniden zenginleştirilmesi hem de ihracatı yapılan su ürünleri yetiştiricilik türlerine bir yenisinin daha kazandırılması için çalıştıklarını aktardı.

Denizpatlıcanının yetiştiriciliğine yönelik bilimsel çalışmaların 2007 yılından bu yana sürdüğünü bildiren Sunlu, "Bu projemizin Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler ve yeni su ürünleri türleri üreten dünya ülkeleri arasında ülkemizi en üst sıralara taşıyacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Yumurtadan ticari boya kadar ilk pilot ölçekli yetiştiriciliği"

Projenin danışmanlığını yapan EÜ Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Tolga Tolon, bu türün yumurtadan ticari boya kadar ilk pilot ölçekli yetiştiriciliğini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Geçen yaz denizpatlıcanı anaçlarından elde edilen yumurtaların larva, metamorfoz ve erken yavru dönemini geçerek 8-10 santimetre boya ulaşan yaklaşık 5 bin denizhıyarının formuna kavuştuğunu aktaran Tolon, şunları kaydetti:

"Bu aşamayla kapalı alanda üretim sürecinin tüm aşamaları başarıyla tamamlandı. En riskli süreç olan ticari yavru satış boyuna gelerek deniz büyütme alanlarına çıkmaya hazır hale gelen denizhıyarları bundan sonraki süreçte tercihe göre doğal stokları zenginleştirme amaçlı olarak denizlere bırakılabilecek ya da sofralık boya kadar büyütülmeye devam edilerek ihraç ürünü olarak değerlendirilebilecektir."

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak de ekibi tebrik ederek üniversite sanayi işbirliklerine her geçen gün yenisini eklemeye, akademik birikimi sektörle buluşturmaya devam ettiklerini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizpatlıcanı Doğal Ortamının Dışında Büyütüldü - Son Dakika

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