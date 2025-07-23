Denklik Kılavuzu 2025 Yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca, dünya genelindeki eğitim yapılarının daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve öğrenci hareketliliğini desteklemek amacıyla Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan "Denklik Kılavuzu 2025" yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca hazırlanan ve dünyanın farklı coğrafyalarındaki bireylere nitelikli eğitim sunma sorumluluğu anlayışıyla 196 ülkenin eğitim sistemlerine dair detaylı bilgiler ile belge örneklerini bir araya getiren "Denklik Kılavuzu 2025", hem basılı hem de dijital ortamda Türkçe ve İngilizce olmak üzere hazırlandı.

Dünya genelindeki eğitim yapılarının daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve öğrenci hareketliliğini desteklemek amacıyla hazırlanan kılavuz, zengin içeriğiyle dünyada bu alanda yayımlanan ilk ve tek örnek olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda kılavuz, uluslararası standartlar ve milli eğitim politikaları çerçevesinde, tutarlı ve güvenilir bir değerlendirme mekanizması sunmayı da hedefliyor.

Kılavuzla, denklik işlemlerinin mevzuat doğrultusunda yürütülmesini sağlamak ve bu işlemleri kolaylaştırmak, görevli personelle ilgili kuruluşlara, eğitim sistemleri ve belge örnekleri hakkında bütüncül bakış açısı kazandırmak ve bunları tek kaynakta toplamak amaçlanıyor.

Çalışmanın farklı eğitim sistemlerinin yapısı, öğrenim belgeleri, diploma türleri, ders süreleri ve öğrenim kademeleri gibi konularda sunduğu açıklayıcı içeriklerle, denklik işlemlerine yönelik temel standartların oluşturulmasına katkı sunması hedefleniyor.

Ayrıca kılavuz ulusal ve uluslararası düzeyde örnek teşkil ederek Türkiye'nin dijitalleşme hedefleri ve eğitim politikalarıyla uyumlu, stratejik bir kazanım olma ve ülkeler arası eğitim iş birliklerini güçlendirme potansiyeli taşıyor.

Farklı eğitim sistemlerine ait öğrenim belgelerinin Türkiye'deki karşılığını belirleme işlemi olan denklik süreci, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı Denklik Birimince yurt içinde 81 ilde 143 merkezde, yurt dışında ise 51 ülkede 77 merkezde yürütülüyor.

Kılavuz, her ülke için zorunlu eğitim süresi, mezuniyet kriterleri, diploma, transkript, karne gibi belge örnekleri, sınav sistemleri ve sınıf geçme koşullarını içeriyor.

Denklik Kılavuzu'na, "ttkb.meb.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.