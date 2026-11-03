Deprem 11 ilde kırsalda eğitimi durdurmadı, okullar yardım dağıtımını üstlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Deprem 11 ilde kırsalda eğitimi durdurmadı, okullar yardım dağıtımını üstlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Deprem 11 ilde kırsalda eğitimi durdurmadı, okullar yardım dağıtımını üstlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dicle Üniversitesi öncülüğündeki TÜBİTAK destekli projenin raporu, 11 ilde yaklaşık 2 bin kişiyle yapılan saha çalışmasına dayanıyor. Rapora göre deprem kırsalda eğitimi durdurmadı; ilk dönemde köylere kısa süreli tersine göç yaşandı, okullar yardım dağıtımında rol üstlendi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) öncülüğünde yürütülen "6 Şubat Depremlerinin Kırsalda Eğitim ve Sosyo-Ekonomik Yapıya Etkisi Projesi"nin sonuç raporu açıklandı.

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve proje yürütücüsü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, projenin sonuç raporunun açıklanması amacıyla Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, TÜBİTAK destekli projenin Kırklareli, İstanbul ve Özyeğin üniversiteleri ile Köy Okulları Değişim Ağı (KODA) ve Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı (BAYETAV) işbirliğiyle yürütüldüğünü söyledi.

TÜBİTAK'ın deprem sonrası başlattığı özel çağrı kapsamında onay alan projeyle afet bölgesindeki 11 ilde yaklaşık 2 bin kişiyle saha çalışması gerçekleştirdiklerini bildiren Yılmaz, proje kapsamında kırsalda eğitimin sürekliliği, öğretmenlerin durumu, göç hareketleri, tarım ve hayvancılığı incelediklerini belirtti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Halkımız hem eğitimsel hem de sosyo-ekonomik açıdan köylerini terk etmedi, bulundukları yerlerde yaşamaya devam etti. Eğitim okullarda sürdürüldü. Sadece depremin ilk dönemlerinde, şehir merkezlerinden köylere doğru, buraların daha güvenli bulunması nedeniyle kısa süreli tersine bir göç hareketi yaşandı. Bu süreçte okullar çok önemli bir rol üstlendi ve koordinasyon sürecini yönetti. Barınma, gelen yardımların dağıtılması ve organize edilmesi noktasında okulların hayati bir işlev gördüğünü söyleyebiliriz. Raporumuzun neticesi olarak şunu ifade edebiliriz, deprem bölgeyi derinden etkiledi ancak kırsaldaki insanların yaşam alanlarını terk etmelerine ya da eğitime ara vermelerine yol açmadı."

Kaynak: AA
Dicle ÜniversitesiTübitakDepremEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Belediyeyi yasa boğan kaza Ölüm bile ayıramadı Belediyeyi yasa boğan kaza! Ölüm bile ayıramadı
Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Mehmet Günsür’den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil Mehmet Günsür'den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor’a haber gönderdi: Beni alın Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor'a haber gönderdi: Beni alın
15:04
Kılıçdaroğlu’ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
Kılıçdaroğlu'ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
14:51
Real Madrid’den hayatını kaybeden futbolcuya duygulandıran veda
Real Madrid'den hayatını kaybeden futbolcuya duygulandıran veda
14:44
Ve günün bombası patladı Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
14:42
Kılıçdaroğlu ve Özel’den Bahçeli’ye taziye ziyareti
Kılıçdaroğlu ve Özel'den Bahçeli'ye taziye ziyareti
14:18
Trump için kritik sınav ABD’de oy verme işlemi başladı
Trump için kritik sınav! ABD'de oy verme işlemi başladı
14:17
İnfial yaratan paylaşım Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 15:30:46. #7.13#
SON DAKİKA: Deprem 11 ilde kırsalda eğitimi durdurmadı, okullar yardım dağıtımını üstlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android