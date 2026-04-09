Deprem Araç Dolandırıcılığına Operasyon
Deprem Araç Dolandırıcılığına Operasyon

Deprem Araç Dolandırıcılığına Operasyon
09.04.2026 17:31
Adana merkezli operasyonda, çeteye ait 47 şüpheli gözaltına alındı, 129 araca el konuldu.

ADANA merkezli 11 ilde, 6 Şubat depremlerinde hasar gören araçların motor ve şasi numaralarını çalıntı ve hacizli araçlara işleyip, piyasaya sürdüğü belirlenen çeteye yönelik operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak kullanılamaz hale gelen ve ağır hasarlı araçları düşük bedellerle temin edip, motor ve şasi numaralarını çalıntı ve hacizli araçlara işleyerek piyasaya süren çeteyi deşifre etti. Ekipler, teknik ve fiziki takip başlattığı 48 şüphelinin, bu yöntemle 30 aracın motor ve şasi numaralarını değiştirdiğini saptadı.

Bu tespitler üzerine ekipler, Adana merkezli 11 ilde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 47 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin 58 gerçek, 12 tüzel kişilik hakkında yaptığı araştırma ve analiz sonucunda 15 milyon lira değerindeki 129 araca el konuldu, şüphelilere ait 23 banka hesabına da tedbir kararı uygulandı.

Emniyete götürülen şüpheliler hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Oto hırsızlığı', 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek, gizlemek' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından işlem başlatıldı. Öte yandan adresinde bulunmayan firari bir şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri takmak da yasak Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri takmak da yasak
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada şüphelilerden birinin yakalandığı anlar kamerada İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada şüphelilerden birinin yakalandığı anlar kamerada
Jose Mourinho’nun yeni sezondaki takımı açıklandı Jose Mourinho'nun yeni sezondaki takımı açıklandı
Banka şubesinde satırla gasp girişimi Banka şubesinde satırla gasp girişimi
Eşref Rüya’nın ’Kadir Baba’sı siyaseti birleştirdi Eşref Rüya'nın 'Kadir Baba'sı siyaseti birleştirdi
Beşiktaş’ta polis noktasına saldırı düzenleyen teröristlerin keşif görüntülerine ulaşıldı Beşiktaş'ta polis noktasına saldırı düzenleyen teröristlerin keşif görüntülerine ulaşıldı

18:45
Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
18:19
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
17:37
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
17:21
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
17:18
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya’da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı
16:24
Trump, NATO’dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
Trump, NATO'dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
