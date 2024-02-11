Deprem bölgesi Malatya'da ocaklar tütüyor
MALATYA - Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya'da esnafın ayakta kalma mücadelesi sürüyor. Kentte yaklaşık 40 yıldır esnaflık Mehmet Gönültaş, her şeye rağmen ocaklarının tüttüğünü belirterek gelecek için umutlu olduklarını söyledi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Malatya'da yaklaşık 19 bin esnaf etkilendi. Binlerce esnaftan bir kısmının işyerleri yıkılırken, bir kısmının ise hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Depremlerin ardından kent geleninde yaraların hızla sarılmaya başlanıldığı Malatya'da esnaflar için muhtelif bölgelerde konteyner çarşılar oluşturulurken, yeni çarşı çalışmalarına ise hız verildi.
Battalgazi ilçesi Niyazi Mısri Mahallesi Buhara bulvarı üzerinde oluşturulan "Ankara Çarşısı'nda" bir süredir faaliyet göstermeye başlayan kentte yaklaşık 40 yıldır esnaflık yapan Mehmet Gönültaş ise her şeye rağmen ocaklarını tüttüğünü belirterek gelecek için umutlu olduklarını söyledi.
"Ocaklarımız tütüyor"
1987 yılından buyana kent merkezinde esnaflık yaptığını kaydeden Mehmet Gönültaş, "Ayakta kalabilmek için bir düzenimizin olması gerekiyor. Bu anlamda oluşturulan "Ankara Çarşısı'nda " çay ocağı işletmeciliği yaparak geçimizi sağlamaya çalışıyoruz. 140 esnafın faaliyet gösterdiği çarşının oluşturulmasına katkı veren herkes teşekkür ediyoruz. Yeni çarşı çalışmaları da sürüyor. Çalışmaların hızla tamamlanarak esnafın eski düzenine dönmesini bekliyoruz hepimizin temennisi Malatya'yı eski hali ile görmek" diye konuştu.
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