Deprem Bölgesi Yerel Basının Durumu Eğitim Çalışması Programı Malatya\'da Başladı

Ankara Gazeteciler Cemiyeti, Malatya Gazeteciler Cemiyeti ile Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti tarafından Malatya'da "Deprem Bölgesi Yerel Basının Durumu Eğitim Çalışması Programı" başladı.

Kentteki bir otelde düzenlenen programda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen bölgedeki gazetecilere yönelik seminer verildi.

Bölgedeki gazetecilerin sorunlarının konuşulduğu programda, çözüm önerileri tartışıldı.

Daha sonra Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Malatya Cemiyet Başkanı Vahap Güner ve Adıyaman Cemiyet Başkanı Zeki Dişkaya bölgedeki proje ve destekler hakkında sunum yaptı.

Birçok gazetecinin katıldığı program yarın sona erecek.