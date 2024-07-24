Deprem bölgesinde aşure odun ateşinde pişirildi - Son Dakika
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Deprem bölgesinde aşure odun ateşinde pişirildi

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Hatay'da depremzede Nazmiye Şimşek, odun ateşinde pişirdiği aşureyi vatandaşlara dağıttı. Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılırken, birlik ve beraberlik içerisinde aşure geleneği sürdürüldü. Nazmiye Şimşek, Muharrem ayı dolayısıyla odun ateşinde pişirdiği aşureyi komşularına dağıttı ve herkesin beğenisini kazandı.

24.07.2024 09:07
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Deprem bölgesinde bolluk ve bereketin simgesi aşure odun ateşinde pişti

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da depremzede Nazmiye Şimşek, odun ateşinde pişirdiği aşureyi vatandaşlara dağıttılar.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar olan Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılıyor. Birlik ve beraberlik içerisinde Arsuz ilçesi Pirinçlik Mahallesi'nde Nazmiye Şimşek, Muharrem ayı dolayısıyla odun ateşinde aşure pişirerek vatandaşlara dağıttı.

Pirinçlik Mahallesi muhtarı Samiddin Güler, "Her sene mahalle olarak düzenlediğimiz bir aşure dağıtımı. Muharrem ayı dolayısıyla Nazmiye ablamız aşure yapmak istedi. Cuma namazı çıkışında vatandaşlarımıza biz de ikram ettik. Cuma namazına müteakip böyle bir güzel program düzenledik" ifadelerini kullandı.

Odun ateşinde aşure kültürünü sürdüren Nazmiye Şimşek, "Aşuremize sevgimizi katıyoruz, malzemelerini güzelinden alıp yapıyoruz. Odun ateşinde daha çok hoşumuza gidiyor yani kıvam olarak onu artık alıştık her yıl yapa yapa öylece kıvamını tutturuyoruz. Her yıl evde yapıyordum ve komşulara dağıtıyordum. Bu yıl da dedim ki annem baba, rahmetli oldu onların hayrına ölmüşlerimizin hayrına Cuma çıkışı millete dağıtalım dedik. Odun ateşinde daha lezzetli oluyor aroması daha güzel oluyor. Herkes çok beğendi benim de hoşuma gitti" Şeklinde konuştu.

Deprem bölgesinde aşure odun ateşinde pişirildi
Kaynak: İHA

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