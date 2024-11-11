Deprem Bölgesinde Avokado Hasadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Deprem Bölgesinde Avokado Hasadı

Geniş Video İzle

Hatay Erzin'de avokado hasadı başladı, tane fiyatı 20 TL. Çiftçi Halil Ay umutlu.

11.11.2024 09:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deprem bölgesinde bereketli hasat: avokado tarlada tanesi 20 TL'den alıcı buluyor

Çiftçi Halil Ay: "Bahçede şu anda 110 adet avokado ağacımız var ve bu ağaçlardan ortalama 2 ton civarında ürün çıkar"

HATAY - Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'ın Erzin ilçesinin verimli topraklarında yetiştirilen avokadoda hasat başladı. Çiftçi Halil Ay'ın 4 buçuk dönümlük tarlasında yetiştirdiği avokado, tarladan tane fiyatı 20 TL'den alıcı buluyor.

Depremin ardından büyük yıkım yaşanan Hatay'da çiftçiler üreterek memleketlerini yaşatmaya devam ediyorlar. Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan Erzin ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi'nde çiftçilik yapan Halil Ay'ın 4 buçuk dönümlük arsasında yetiştirdiği avokado 'da hasat başladı. Avokado, tarladan tane fiyatı 20TL'den alıcı buluyor. Bahçesinde 110 avakado ağacı bulunan Ay, hasattan oldukça umutlu.

"Tarlada şu anda 110 adet avokado ağacımız var ve bu ağaçlardan ortalama 2 ton civarında ürün çıkar"

Bereketli topraklarda çiftçilik yapan 34 yaşındaki Halil Ay, "Avokado yetiştiriciliğini yaklaşık dört buçuk dönüm arazinin içinde yapıyoruz. Bunun bir buçuk dönüme yakını avokado. Ortalama olarak baz alırsak tane fiyatı 20 TL, market satış fiyatı 35-40 TL bandında değişiyor. Avokado hasadına eylül ayında başlanır, Ekim ayı boyunca devam eder. Hasadı yapılan avokado soğuk havalarda muhafaza edilir, soğuk havaların bitmesiyle kademe kademe ihtiyaca göre satışa sunulur. Tarlada şu anda 110 adet avokado ağacımız var ve bu ağaçlardan ortalama 2 ton civarında ürün çıkar. İşçilerin yevmiyesi bin TL. Türkiye'de genelde avokadonun dört cins var bizim elimizdeki olan Hass ve Fuerte cinsleridir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Deprem, Tarım, Erzin, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deprem Bölgesinde Avokado Hasadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:58 İşçi açığı 1 milyonu aştı, işveren ’ithal işçi’ talebini hükümete iletti İşçi açığı 1 milyonu aştı, işveren 'ithal işçi' talebini hükümete iletti
07:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağında “adaylık“ sorusunun yasaklandığı iddia edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında "adaylık" sorusunun yasaklandığı iddia edildi
03:16 CHP’li Maltepe Belediyesi’nde grev kararı alındı CHP'li Maltepe Belediyesi'nde grev kararı alındı
00:46 Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu
21:47 Atatürk’ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı’ya döndü: Hala konuşuyorlar ya Atatürk'ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı'ya döndü: Hala konuşuyorlar ya!
15:16 Galatasaray-Samsunspor maçında ilk 11’ler belli oldu Galatasaray-Samsunspor maçında ilk 11'ler belli oldu
15:14 10 Kasım afişleriyle tepki çeken Gelibolu Belediyesi’nden açıklama geldi 10 Kasım afişleriyle tepki çeken Gelibolu Belediyesi'nden açıklama geldi
14:41 Jose Mourinho, Real Madrid’e geri dönüyor Jose Mourinho, Real Madrid'e geri dönüyor
14:07 Cesur sahneleriyle gündem olan “Esas Oğlan“ dizisi TikTok’ta yasaklandı Cesur sahneleriyle gündem olan "Esas Oğlan" dizisi TikTok'ta yasaklandı
13:43 Kaan Taşaner, Kızılcık Şerbeti’nden ayrılma nedenini açıkladı Kaan Taşaner, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılma nedenini açıkladı
13:40 Alkolü fazla kaçıran Nejat İşler kendini kaybedip yanına gelen garsonu tokatladı Alkolü fazla kaçıran Nejat İşler kendini kaybedip yanına gelen garsonu tokatladı
13:18 Saat 9’u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti Saat 9'u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti
13:06 Meksika’da bir bara ateş açıldı: 10 ölü Meksika'da bir bara ateş açıldı: 10 ölü
12:53 Emekli adam 2 bin lira yerine yanlışlıkla 200 bin lira hesap ödeyip kayıplara karıştı Emekli adam 2 bin lira yerine yanlışlıkla 200 bin lira hesap ödeyip kayıplara karıştı
12:35 Erdoğan: Gazi’nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik Erdoğan: Gazi'nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 09:30:26. #1.11#
SON DAKİKA: Deprem Bölgesinde Avokado Hasadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.